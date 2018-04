Jika mengabaikan tingginya imbal hasil treasury AS, maka harga emas berakhir menguat 0,4 persen di level USD1.330,68 pada Selasa. Kondisi itu terjadi karena melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) dan bursa saham Wall Street.Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Rabu, 25 April 2018, sentimen pelemahan USD dan pasar saham berpeluang mendorong naik harga emas di sesi Asia dan menguji resisten di USD1.335. Sedangkan potensi rentang perdagangan antara USD1.325 sampai USD1.335.Meredanya kekhawatiran pedagang terhadap gangguan suplai dari Iran setelah AS dan Prancis bersedia untuk menjaga kesepakatan nuklir Iran telah memicu pelemahan harga minyak di Selasa dan ditutup turun sebanyak 1,7 persen di USD67,72.Sedangkan harga minyak berpeluang lanjutkan pelemahannya di sesi Asia, setelah API melaporkan kenaikan cadangan minyak mentah AS, menguji support di USD67,00. Adapun potensi rentang perdagangan antara USD67,00 sampai USD68,65.Jika mengabaikan data iklim bisnis Jerman dari Ifo yang pesimis, EURUSD berakhir menguat 0,2 persen pada Selasa di level 1,2233 seiring melemahnya USD. EURUSD berpeluang untuk berbalik melemah pada sesi Asia, menguji support di 1,2180 seiring investor masih dibayangi outlook untuk tidak adanya perubahan kebijakan moneter oleh ECB.Ditopang optimisnya data Public Sector Net Borrowing Inggris dan melemahnya USD, GBPUSD berakhir menguat 0,3 persen di level 1,3977 pada Selasa. Sentimen pelemahan dollar berpotensi menopang kenaikan GBPUSD di sesi Asia, menguji resisten di 1.4060. Potensi rentang perdagangan antara 1.3935-1.4060.USDJPY ditutup naik 0,1 persen di level 108.82 pada perdagangan Selasa seiring investor mempertimbangkan data inflasi inti BoJ yang dirilis pesimis. Data all industry activity Jepang yang dirilis optimis berpeluang memicu penurunan USDJPY pada sesi Asia, menguji support di 108,40.(ABD)