The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Bps

Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), menaikkan suku bunga jangka pendek sebanyak 25 basis poin. Akan tetapi, the Fed mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat tahun depan karena ekonomi AS diperkirakan mendingin."Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan, Fed Fund Rate (FFR), menjadi 2,25 hingga 2,50 persen," kata the Fed dalam pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 20 Desember 2018.Ini menandai kenaikan suku bunga the Fed keempat kali tahun ini dan langkah kesembilan sejak akhir 2015, ketika bank sentral bergerak maju di jalur normalisasi kebijakan moneter. The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah naik pada tingkat yang kuat sejak pertemuan kebijakan terakhir pada November.Sementara pertumbuhan investasi tetap bisnis telah moderat dari langkah cepat di awal tahun. Pejabat-pejabat the Fed memperkirakan ekonomi AS tumbuh sebesar 3,0 persen tahun ini, sedikit lebih rendah daripada estimasi 3,1 persen pada September, menurut proyeksi ekonomi terbaru the Fed.Selain itu, para pejabat the Fed juga merevisi turun perkiraan mereka untuk pertumbuhan ekonomi AS pada 2019 menjadi 2,3 persen dari estimasi sebelumnya sebesar 2,5 persen. Dengan pelambatan yang diperkirakan dalam ekonomi AS, pejabat-pejabat the Fed memperkirakan dua kali kenaikan suku bunga pada tahun depan, turun dari estimasi tiga kali kenaikan."Meskipun memiliki latar belakang ekonomi yang kuat dan ekspektasi kami untuk pertumbuhan yang sehat, kami telah melihat perkembangan yang mungkin menandakan beberapa pelemahan, relatif terhadap apa yang kami perkirakan beberapa bulan lalu," kata Ketua the Fed Jerome Powell.Powell juga menekankan bahwa keputusan kebijakan the Fed bukan karena penyesuaian semata. Ada tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi tentang jalur dan tujuan peningkatan suku bunga acuan lebih lanjut. Pertemuan the Fed datang setelah Donald Trump mendesak bank sentral untuk menahan diri menaikan suku bunga lebih lanjut.(ABD)