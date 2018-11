Emas Dunia Manfaatkan Pelemahan USD

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi untuk sesi ketiga berturut-turut dengan pembelian teknis pada gejolak geopolitik dan melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) membantu untuk mendukung kenaikan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 17 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD8 atau 0,66 persen menjadi ditutup pada USD1.223 per ons. Emas berjangka menemukan peningkatan terkait safe haven dari kekhawatiran geopolitik seputar rencana keluar Inggris dari Uni Eropa.Sementara itu, indeks USD yang mengukur dolar terhadap enam saingan, turun 0,64 persen menjadi 96,51 pada 1830 GMT. Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah sebanyak 11,9 sen atau 0,83 persen menjadi menetap di USD14,382 per ons. Sedangkan platinum untuk 2019 naik sebanyak USD1,3 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD846,6 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 123,95 poin atau 0,49 persen menjadi 25.413,22. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi 2,736.27. Indeks Nasdaq Composite turun 11,16 poin atau 0,15 persen menjadi 7.247,87.Indeks Dow Jones dan S&P 500 berhasil membalikkan kerugian awal. Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan real estate dan utilitas masing-masing naik 1,36 persen dan 1,31 persen, memimpin kenaikan. Saham Nvidia jatuh 18,76 persen dan ditutup di USD164,43 setelah laba dan prospek produsen cip jatuh jauh dari perkiraan Wall Street.Saham produsen cip Amerika Serikat (AS) lainnya juga terlihat menurun. Advanced Micro Devices dan Micron Technology, misalnya, masing-masing menurun sekitar 3,9 persen dan 1,2 persen. Adapun penurunan saham pembuat cip menyeret turun sektor teknologi.(ABD)