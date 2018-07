Yuan Tiongkok Melemah jadi 6,6727 terhadap Dolar AS

Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan melemah sebanyak satu basis poin menjadi 6,6727 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Jumat, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.Mengutip Antara, Jumat, 13 Juli 2018, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.Sementara itu, kurs USD diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi tersebut terjadi lantaran para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi terbaru.Pada penutupan perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1667 dari USD1,1672 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3208 dari USD1,3205 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7403 dari USD0,7370.Sedangkan USD dibeli 112,51 yen Jepang atau lebih tinggi dibandingkan dengan 112,03 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian naik menjadi 1,0027 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9962 franc Swiss, dan merosot menjadi 1,3172 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3208 dolar Kanada.Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk Semua Konsumen Perkotaan meningkat 0,1 persen pada Juni dalam basis disesuaikan secara musiman, setelah naik 0,2 persen pada Mei, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item naik 2,9 persen sebelum penyesuaian secara musiman, sejalan dengan konsensus pasar.(ABD)