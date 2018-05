USD Perkasa Jelang Akhir Pertemuan Kebijakan The Fed

: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena investor mengharapkan pertemuan Federal Reserve yang sedang berlangsung akan membuka jalan bagi kenaikan suku bunga AS tahun ini.Mengutip Antara, Rabu, 2 Mei 2018, Indeks dolar Amerika Serikat, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,66 persen menjadi 92,451 pada akhir perdagangan. Pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve Amerika Serikat dimulai pada Selasa 1 Mei dan akan berakhir pada Rabu waktu setempat.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1996 dari USD1,2081 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3618 dari USD1,3749 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7491 dari USD0,7529.Sedangkan USD dibeli 109,80 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9964 franc Swiss dari 0,9907 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2848 dolar Kanada dari 1,2841 dolar Kanada.Para analis memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuannya ketika mengakhir pertemuannya pada Rabu, tetapi para pengatur suku bunga itu dapat mengisyaratkan kenaikan pada Juni atau mengisyaratkan prospek kenaikan suku bunga yang lebih agresif tahun ini.Di bidang ekonomi, manufaktur Amerika Serikat berekspansi pada April dengan Indeks Pembelian Manajer tercatat 57,3 persen, menurut laporan Institute for Supply Management yang diluncurkan pada Selasa.(ABD)