USD Jatuh Jelang Pertemuan Bank Sentral

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan moneter beberapa bank sentral utama pekan ini.Mengutip Antara, Selasa, 31 Juli 2018, pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi USD1,1709 dari USD1,1656 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3135 dari USD1,3111 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7408 dari USD0,7401.Sementara itu, USD dibeli 111,00 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,98 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9880 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9939 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3024 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3065 dolar Kanada.Adapun Federal Reserve AS akan mengakhiri pertemuan kebijakan moneternya pada Rabu waktu setempat. Bank sentral AS diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga acuannya saat ini. Para investor juga menunggu pengumuman dari bank sentral Inggris yaitu Bank of England (BoE), tentang keputusan kenaikan suku bunga terbaru pada Kamis waktu setempat.Sedangkan Bank sentral Jepang yakni Bank of Japan (BoJ) juga akan menggelar pertemuan kebijakan moneternya pekan ini. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,38 persen menjadi 94,320 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat.Persediaan minyak mentah di Oklahoma, titik pengiriman untuk WTI telah berkurang, sebagian karena situasi di fasilitas Syncrude yang telah mengurangi aliran minyak ke pusat. Stok di Cushing turun menjadi 23,7 juta barel, terendah sejak November 2014 dalam seminggu yang berakhir 20 Juli.Harga minyak telah berbalik naik dari posisi terendah baru-baru ini selama dua minggu terakhir, karena sanksi AS terhadap Iran sudah mulai membatasi ekspor dari negara itu. Presiden AS Donald Trump mengaku dia akan bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.(ABD)