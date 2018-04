Analis Sebut Imbal Hasil Treasury 3% Bisa Dipertahankan

: Imbal hasil treasury Amerika Serikat (AS) 10 tahun mencapai level tertingginya dalam empat tahun di minggu lalu. Kondisi itu memberikan tekanan pada biaya pinjaman dan menyoroti rencana Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga yang tentunya bisa menimbulkan efek terhadap penguatan USD.Ketika beberapa ekonom meratapi patokan dan harapan berpeluang mundur, setidaknya satu analis mengatakan level tersebut bisa tetap di angka yang tinggi dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun, kondisi itu tentu perlu melihat situasi dan kondisi perekonomian dan stimulus fiskal."Kami dapat mempertahankan tingkat bunga tiga persen (untuk imbal hasil treasury)," kata Analis Investasi Senior Gradient Investments Mariann Montagne, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 30 April 2018, seraya menambahkan bahwa ini masalah yang tepat pada waktu yang tepat."Tingkatnya 2,95 (persen) kembali pada akhir Januari hingga Februari. Kami pikir itu telah berlari terlalu jauh, terlalu cepat, dan kembali ke sekitar area 2,72 persen," kata Montagne.Berdasarkan catatan, imbal hasil treasury 10 tahun pada awal 2018 dimulai dengan posisi 2,4 persen yang kemudian naik tajam setelah melalui Januari dan Februari di tengah kekhawatiran meningkatnya inflasi. Imbal hasil surat utang AS tertangkap hingga tiga persen pada Selasa lalu, melampaui tonggak untuk pertama kalinya sejak Januari 2014.Di sisi lain, dalam kegelisahan rasa takut atas tingkat yang lebih tinggi, Montagne memperingatkan pasar untuk menjaga pergerakan pasar obligasi dalam konteks ini. "Ini bukan pekerjaan Federal Reserve. Mereka telah menyusun rencana mereka untuk kenaikan tingkat bertahap yang lambat. Ini adalah apa yang mendikte pasar sekarang," kata Montagne.Montagne menilai pergerakan imbal hasil surat utang AS di tiga persen tidak menandakan laju kenaikan suku bunga lebih cepat dari bank sentral. Meski tidak ditampik, skenario itu telah menjadi ketakutan utama bagi pasar. Tentu diharapkan hal semacam ini tidak memberikan efek negatif terhadap indikator ekonomi lainnya."Saya tidak berpikir bahwa kita benar-benar sejalan untuk lebih banyak lagi dalam hal kenaikan suku, bunga selain dari apa yang telah mereka tetapkan untuk kita. Kami melihat ekonomi yang terlihat bagus," tukasnya.The Fed, di bawah kepemimpinan pimpinan baru Jerome Powell, telah mengirimkan pendekatan yang lebih hawkish ke kebijakan moneter tahun ini. Pasar menetapkan suku bunga dua persen hingga 2,25 persen untuk Federal Funds pada akhir tahun, menurut CME. Ramalan itu menunjukkan dua kenaikan suku bunga lainnya tahun ini.(AHL)