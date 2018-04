Perang Dagang AS-Tiongkok Berpeluang Ancam Tesla

Analis Barclays Brian Johnson mengungkapkan Tesla bisa menjadi produsen Amerika Serikat (AS) yang paling terluka oleh perang dagang antara Tiongkok dengan AS. Bahkan, merek lain yang dibangun di AS cenderung paling menderita setelah itu bukan orang Amerika tetapi Jerman.Sedangkan Tiongkok adalah pasar besar untuk Ford, General Motors dan Chrysler, semua Detroit's Big 3 memiliki usaha patungan dengan perusahaan Tiongkok yang sebagian besar melindungi mereka dari tarif. GM, misalnya, merakit di Tiongkok sebagian besar kendaraan yang dijualnya di sana.Pembeli Tesla di Tiongkok, di sisi lain, mengimpor Teslas mereka yang berarti pembeli tersebut mungkin harus membayar tarif 50 persen pada kendaraan tersebut jika Tiongkok menepati janjinya untuk membalas tarif AS yang diusulkan saat ini. Saat ini, kendaraan impor di Tiongkok dikenakan tarif 25 persen."Tarif akan menambahkan premi ekstra di atas harga kendaraan yang sudah lebih tinggi dari harga dasar AS, terkait dengan biaya transportasi dan tugas," kata Johnson, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 7 April 2018.Misalnya, lanjutnya, sebuah Model S 100D di AS menghabiskan biaya USD94 ribu di mana kendaraan yang sama di Tiongkok saat ini berharga 931 ribu yuan (atau setara USD148 ribu). Tarif mulai berlaku di atas harga tersebut."Dan sementara tarif impor yang curam ini adalah bagian dari pasar mewah kelas atas (dan dalam beberapa hal menambah faktor prestise untuk mobil mewah), untuk kendaraan mewah yang lebih rendah daripada Model 3,50 persen premium akan menjadi signifikan," pungkasnya.(ABD)