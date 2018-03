Wall Street Tertekan di Tengah Kekhawatiran Perdagangan Global

Saham-saham di Wall Street membalikkan kenaikan awal menjadi berakhir lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu karena para pelaku pasar terus menilai dampak dari ketegangan perdagangan global.Mengutip Antara, Rabu, 28 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 204,96 poin atau 0,85 persen, menjadi ditutup pada 24.407,56. Indeks S&P 500 meningkat 13,05 poin atau 0,49 persen, menjadi berakhir di 2.671,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 12,96 poin atau 0,18 persen menjadi 7.233,50 poin.Pasar melonjak pada Senin 26 Maret 2018, dengan semua tiga indeks utama d Wall Street menyaksikan persentase kenaikan harian terbaik mereka sejak 2015, karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tampak berkurang.Kekhawatiran perang perdagangan tampak berkurang terlebih lagi setelah komentar Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. "Tidak ada pemenang dalam perang dagang," kata Li, menyerukan sikap yang rasional dan sungguh-sungguh ketika menangani masalah ketidakseimbangan perdagangan Tiongkok-AS.Li mendesak komunitas internasional untuk bersama-sama melindungi sistem perdagangan multilateral dengan perdagangan bebas sebagai landasannya, dan menentang proteksionisme dan unilateralisme.Namun, penurunan tajam dalam saham-saham teknologi, yang dipimpin oleh Facebook, merusak sentimen positif para investor. Saham Facebook anjlok 4,90 persen menjadi USD152,22 setelah Bank of America Merrill Lynch menurunkan target harganya pada jaringan media sosial tersebut untuk kedua kalinya dalam lima hari terakhir.Sektor teknologi jatuh 3,47 persen pada perdagangan Selasa, merupakan kerugian terbesar di antara 11 sektor S&P 500. Di sisi ekonomi, the S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price NSA Index melaporkan kenaikan tahunan 6,2 persen pada Januari, turun dari 6,3 persen di bulan sebelumnya.(ABD)