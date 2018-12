Dolar AS Kehilangan Kekuatan

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor berbondong-bondong ke mata uang safe haven menyusul sesi perdagangan yang berfluktuasi dari pasar saham Amerika Serikat. Sejauh ini, persoalan seperti perang dagang dan ditutupnya Pemerintahan AS masih membebani pasar saham.Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Desember 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,61 persen menjadi 96,4671 pada akhir perdagangan. Kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan pasar ekuitas yang tidak stabil telah mengurangi sentimen investor di kelas aset yang lebih berisiko dan menekan USD.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1450 dibandingkan dengan USD1,1352 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris tidak berubah mendekati USD1,2647 dibandingkan dengan USD1,2647 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7021 dibandingkan dengan USD0,7056.Sementara itu, USD dibeli 110,73 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9860 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9950 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3640 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3582 dolar Kanada.Pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), indeks acuan pasar saham ditutup lebih tinggi, membalikkan kerugian sebelumnya di sesi ini. Pada posisi terendah hari itu, Dow Jones turun sebanyak 611 poin. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun sebanyak 2,8 persen dan 3,3 persen.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 260,37 poin atau 1,14 persen menjadi 23.138,82. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 21,13 poin atau 0,86 persen menjadi 2.488,83. Indeks Komposit Nasdaq naik 25,14 poin atau 0,38 persen menjadi 6.579,49.Pasar melakukan penguatan kembali di Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka dan menjadi positif pada penutupan. Dow Jpnes menghapus penurunan 600 poin sebelumnya, karena saham 3M Co. dan IBM mengungguli, menopang indeks.(ABD)