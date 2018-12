Suku Bunga AS Mendekati Tingkat Netral

Seorang pejabat senior Federal Reserve AS mengatakan bahwa suku bunga acuan mendekati tingkat netral, tetapi konsep suku bunga netral bisa kurang berguna setelah kondisi ekonomi menjadi lebih normal.Selama panel bertema tentang kebijakan ekonomi dan moneter AS di Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di New York, Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan, Randal Quarles menjelaskan mengenai komentar terbaru Ketua the Fed Jerome Powell tentang suku bunga.Para pejabat Fed memperkirakan tingkat suku bunga netral adalah 2,5 hingga 3,5 persen, menurut Quarles. "Jay (Powell) telah mengatakan dengan cukup akurat bahwa kami mendekati kisaran itu," katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 4 Desember 2018.Ketika ditanya apakah komentar Powell berarti kenaikan suku bunga akan berakhir lebih cepat daripada yang diperkirakan, Quarles mengatakan belum jelas seberapa tepatnya suku bunga lebih lanjut akan naik."Di mana kita akan berakhir dalam kisaran itu akan bergantung pada data yang kami terima dan penilaian kami terhadap kinerja ekonomi selama tahun depan," katanya.Tingkat suku bunga netral, gagasan yang mendorong sikap Federal Reserve terhadap normalisasi kebijakan moneter AS, berarti suku bunga tidak merangsang atau membatasi ekonomi. "Saya pikir itu bisa menjadi konsep yang berguna dalam membantu memandu kebijakan moneter, tetapi itu tidak terlalu tepat," kata Quarles.The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini pada 26 September dan membuat kisaran target antara 2,00 persen hingga 2,25 persen. Pada saat itu, pembuat kebijakan the Fed mengindikasikan kenaikan lain pada Desember, tiga lagi pada 2019 dan mungkin satu lagi pada 2020.(ABD)