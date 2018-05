Harga Minyak Terus Kokoh Akibat Kekhawatiran Sanksi terhadap Iran

Harga minyak dunia terus menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu dipicu potensi sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang merupakan produsen minyak terbesar ketiga dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).Mengutip Antara, Sabtu, 5 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, bertambah USD1,29 menjadi menetap di USD69,72 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD1,25 menjadi ditutup pada USD74,87 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak telah mendapat dukungan baru-baru ini, karena Pemerintahan Trump mengatakan akan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 12 Mei, jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk memperketat persyaratan perjanjian.Menteri luar negeri Iran mengatakan Kamis bahwa tuntutan AS untuk mengubah perjanjian nuklir 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia tidak dapat diterima, menurut CNBC. Para investor khawatir jika sanksi terhadap Iran diterapkan kembali, bisa berkontribusi terhadap pengetatan persediaan minyak global.Di sisi data, raksasa jasa minyak Baker Hughes melaporkan pada Jumat 4 Mei bahwa jumlah mingguan rig minyak Amerika Serikat naik selama lima minggu berturut-turut. Jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak Amerika meningkat sembilan rig selama minggu lalu menjadi total 834 rig.Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 332,36 poin atau 1,39 persen menjadi 24.262,51. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 33,69 poin atau 1,28 persen menjadi 2.663,42. Indeks Nasdaq Composite naik 121,47 poin, atau 1,71 persen, menjadi 7.209,62.(ABD)