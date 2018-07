USD Diperdagangkan Beragam di Tengah Data Ekonomi

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi atau beragam terhadap mata uang utama lainnya dalam perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mencerna laporan data ekonomi.Mengutip Xinhua, Rabu, 25 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1683 dibandingkan dengan USD1,1691 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3138 dari USD1,3101 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7415 dari USD0,7378.Sedangkan USD membeli 111,22 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,49 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian naik menjadi 0,9941 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9931 franc Swiss, dan merosot ke 1,3160 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3174 dolar Kanada.Indeks IHS Markit Flash AS yang disesuaikan secara musiman mencatatkan 55,9 pada Juli, turun sedikit dari 56,2 pada Juni dan pembacaan terendah selama tiga bulan. Meski demikian, indeks tetap jauh di atas ambang batas tanpa perubahan 50,0 dan mengisyaratkan ekspansi kuat lainnya dari hasil sektor swasta secara keseluruhan.Sementara itu, harga rumah AS naik naik sebanyak 0,2 persen pada Mei dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kehilangan konsensus pasar dari kenaikan 0,4 persen, menurut Federal Housing Finance Agency. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun tipis 0,01 persen pada 94,618 di akhir perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 197,65 poin atau 0,79 persen menjadi 25.241,94. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2,820.40. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 1,10 poin atau 0,01 persen menjadi 7.840,77.Perusahaan induk Google Alphabet melaporkan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan pada Senin setelah bel penutupan. Perusahaan membukukan laba per saham yang disesuaikan sebesar USD11,75 dan pendapatan USD32,66 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street.(ABD)