USD Melonjak Didukung Meningkatnya Ketegangan Perdagangan

Dolar Amerika Serikat (USD) melonjak pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan para mitra dagang utama mendorong permintaan USD lantaran investor tidak memilih mata uang negara berkembang. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang naik 0,31 persen ke 95,45."Pada pertengahan pekan lalu kami melihat ketegangan perdagangan baru dan kami melihat data ekonomi mendukung ide kenaikan suku bunga the Fed," kata Kepala Strategi Mata Uang Global Brown Brothers Harriman Marc Chandler, di New York, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 5 September 2018.Periode komentar publik pada proposal AS untuk tarif baru di barang-barang Tiongkok akan berakhir pada Kamis, setelah itu Presiden AS Donald Trump dapat menindaklanjuti rencana guna mengenakan tarif baru pada USD200 miliar atas impor Tiongkok, meskipun tidak jelas seberapa cepat akan terjadi.Bank-bank milik negara Tiongkok telah menukarkan USD dengan yuan dalam tenor mulai dari satu bulan hingga satu tahun di pasar luar negeri dalam beberapa hari terakhir, para pedagang mengatakan. Kondisi tersebut memberikan beberapa dukungan untuk yuan menguat karena pasar bersiap untuk potensi eskalasi utama di AS.Sementara itu, pembicaraan perdagangan AS-Kanada berakhir pada Jumat tanpa kesepakatan untuk mengubah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara setelah suasana hati memburuk di antara keduanya, dan Presiden Donald Trump memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk menandatangani perjanjian perdagangan bilateral dengan Meksiko.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 12,34 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 25.952,48 poin. Indeks S&P 500 turun 4,80 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.896,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 18,29 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 8.091,25 poin.Indeks Dow Jones menurun terseret saham Nike dan Verizon yang berada di antara saham-saham berkinerja terburuk. Saham Nike jatuh 3,16 persen dan Verizon merosot 2,17 persen pada penutupan pasar. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan sektor telekomunikasi dan real estat tertinggal di belakang.(ABD)