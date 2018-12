Harga Minyak Dunia Melesat ke USD61,45/Barel

Harga minyak dunia melonjak pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna sejumlah data optimistis yang menunjukkan pasokan global lebih rendah. Adapun kondisi itu meredakan kekhawatiran berlarut-larut atas surplus pasokan.Mengutip Xinhua, Jumat, 14 Desember 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari naik USD1,43 untuk menetap di USD52,58 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari naik USD1,3 menjadi ditutup pada USD61,45 per barel di London ICE Futures Exchange.Pasokan minyak global turun 360 ribu barel per hari secara bulan ke bulan di November menjadi 101,1 juta barel per hari. Kondisi itu karena produksi yang lebih rendah di Kanada, Rusia dan Laut Utara, dari mana minyak mentah Brent diekstrak, kata Badan Energi Internasional (IEA) dalam Laporan Pasar Minyak terbarunya.Untuk pasokan non-OPEC, IEA telah merevisi perkiraan pertumbuhan untuk 2019 menjadi turun 415 ribu bph, sebagian karena pemotongan yang diharapkan dari Rusia yang sudah disepakati pada pekan lalu, dan untuk pertumbuhan yang lebih rendah di Kanada.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 70,11 poin atau 0,29 persen menjadi 24.597,38. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,53 poin atau 0,02 persen menjadi 2.650,54. Indeks Nasdaq Composite turun 27,98 poin atau 0,39 persen menjadi 7.070,33.Pasar optimistis di sesi awal dengan Dow Jones melompat lebih dari 200 poin pada level tertingginya. Optimisme tentang perdagangan dan reli saham General Electric (GE) berkontribusi pada kenaikan awal ekuitas, namun ketidakpastian masih bertahan dan membatasi kenaikan pasar, para ahli mencatat.(ABD)