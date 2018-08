Investor Tunggu Risalah The Fed, Wall Street Berjaya

: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat karena investor menunggu risalah dari pertemuan terakhir Federal Reserve yang dijadwalkan Rabu ini.Melansir Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 63,60 poin atau 0,25 persen menjadi 25.822,29.Sementara itu indeks S & P 500 meningkat 5,91 poin atau 0,21 persen menjadi 2.862,96. Serta indeks Nasdaq Composite naik 38,17 poin atau 0,49 persen menjadi 7.859,17.Investor terus mengawasi risalah The Fed untuk mengetahui petunjuk lebih lanjut tentang rencana kebijakan Fed tentang suku bunga.Beberapa media pada Senin melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan terus mengkritik The Fed jika pihaknya terus menaikkan suku bunga jangka pendek, di mana bank sentral telah mengindikasikan akan mempertahankannya.Simposium ekonomi tahunan The Fed yang akan dimulai akhir pekan ini di Jackson Hole di negara bagian Wyoming AS juga menjadi fokus utama investor.Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat waktu setempat, dan mengikuti KTT seputar gagasan perubahan struktur pasar dan implikasi untuk kebijakan moneter ke depan.(AHL)