Pernyataan Terbaru The Fed Dorong USD Lebih Kuat

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat lebih lanjut terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor terus mencerna pernyataan terbaru Federal Reserve AS.Mengutip Antara, Jumat, 3 Agustus 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1584 dari USD1,1664 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3019 dari USD1,3127 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7361 dari USD0,7399.Sementara itu, USD dibeli 111,70 yen Jepang atau lebih tinggi dibandingkan dengan 111,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9956 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9919 franc Swiss dan naik menjadi 1,3027 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2994 dolar Kanada.Bank Sentral AS pada Rabu 1 Juli memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga acua di 1,75 hingga 2,00 persen setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua harinya. The Fed mencatat bahwa pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat sejak para pembuat kebijakan bertemu pada Juni.Di sisi ekonomi, klaim pengangguran awal, pelacak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Amerika Serikat mencapai 218 ribu dalam pekan yang berakhir 28 Juli atau meningkat 1.000 dari tingkat yang tidak direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja mengatakan AS.Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 214.500 atau turun sebanyak 3.500 dari rata-rata tidak direvisi minggu sebelumnya 218 ribu. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik sebanyak 0,64 persen menjadi 95,159 pada akhir perdagangan Kamis 2 Juli.(ABD)