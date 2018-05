Harga emas ditutup menguat 0,1 persen di level USD1.304,84 pada perdagangan Rabu setelah the Fed menyatakan kenaikan inflasi masih lambat. Pernyataan the Fed bahwa inflasi AS yang dipandang rendah masih berpotensi mendorong kenaikan harga emas di sesi Asia dan menguji level resisten USD1.312.Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Kamis, 3 Mei 2018, mengabaikan Jumlah stok di AS yang bertambah sebanyak 6,2 juta barel membuat harga minyak mentah ditutup naik 0,3 persen pada level USD67,68 pada perdagangan Rabu. Harga saat penulisan USD67,64.Jumlah cadangan yang bertambah dan suku bunga AS yang tidak berubah berpotensi menekan harga minyak di sesi Asia menguji level support USD66,80. Mengabaikan data GDP zona euro yang tumbuh sesuai perkiraan EURUSD di tutup melemah 0,4 persen di level 1,1951 pada perdagangan Rabu.Tumbuhnya keraguan tentang kapan ECB akan menormalkan kebijakan moneternya berpotensi menekan EURUSD pada sesi Asia menguji level support di 1,1890. Sedangkan rentang Perdagangan potensial yakni di 1,1890-1,2025.GBPUSD ditutup melemah 0,3 persen di level 1,3572 pada perdagangan Rabu, karena outlook BoE yang tidak akan mengubah suku bunga Inggris. GBPUSD berpotensi menguji level support di 1,3490 pada sesi Asia karena investor berpandangan BOE tidak akan mengubah suku bunga mereka. Rentang perdagangan potensial 1,3490-1,3680.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 174,07 poin atau 0,72 persen, menjadi berakhir di 23.924,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 19,13 poin atau 0,72 persen, menjadi ditutup pada 2.635,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 29,81 poin atau 0,42 persen lebih rendah, menjadi 7.100,90 poin.Bank sentral AS atau Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan ekspektasi pasar, sementara mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi mendekati targetnya sebesar dua persen.(ABD)