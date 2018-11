Dolar AS Terhempas

Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena adanya pelunakan nada pejabat Federal Reserve AS terkait rencana kenaikan suku bunga. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,48 persen menjadi 96,46.Mengutip Xinhua, Sabtu, 17 November 2018, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1412 dari USD1,1348 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,2830 dari USD1,2796 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7330 dari USD0,7290.Sementara itu, USD membeli 112,84 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,59 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9997 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0057 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3164 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3170 dolar Kanada.Tingkat suku bunga acuan jangka pendek AS mendekati netral dan kenaikan suku bunga lebih lanjut akan bergantung pada data ekonomi, kata Wakil Ketua Federal Reserve Richard Clarida. The Federal Reserve ditargetkan memiliki tingkat suku bunga netral dalam pemrosesan pengetatan kebijakan moneter sejak Oktober 2015.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 123,95 poin atau 0,49 persen menjadi 25.413,22. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi 2,736.27. Indeks Nasdaq Composite turun 11,16 poin atau 0,15 persen menjadi 7.247,87.Indeks Dow Jones dan S&P 500 berhasil membalikkan kerugian awal. Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan real estate dan utilitas masing-masing naik 1,36 persen dan 1,31 persen, memimpin kenaikan. Saham Nvidia jatuh 18,76 persen dan ditutup di USD164,43 setelah laba dan prospek produsen cip jatuh jauh dari perkiraan Wall Street.Saham produsen cip Amerika Serikat (AS) lainnya juga terlihat menurun. Advanced Micro Devices dan Micron Technology, misalnya, masing-masing menurun sekitar 3,9 persen dan 1,2 persen. Adapun penurunan saham pembuat cip menyeret turun sektor teknologi.(ABD)