Wall Street Menguat Usai Ketegangan AS-Tiongkok Mereda

Saham-saham di Wall Street menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai melunakkan nada bicaranya mengenai hubungan dagang AS dan Tiongkok.Mengutip Antara, Selasa, 10 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 46,34 poin atau 0,19 persen menjadi ditutup di 23.979,10 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 8,69 poin atau 0,33 persen, menjadi berakhir di 2.613,16 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 35,23 poin atau 0,51 persen, menjadi 6.950,34 poin.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada Minggu lalu bahwa dia tidak mengharapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan terjadi menurut laporan-laporan media.Para analis mengatakan komentar-komentar positif dari Pemerintahan Trump telah membantu mengangkat sentimen pasar pada Senin. Para investor telah menjadi gelisah selama beberapa waktu, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.Trump mengatakan pada Kamis bahwa ia telah meminta Perwakilan Perdagangan AS untuk mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada produk impor dari Tiongkok senilai USD100 miliar dan meningkatkan kekhawatiran perdagangan serta menjerumuskan pertumbuhan ekonomi ke dalam ketidakpastian.Sebagai tanggapannya, juru bicara Departemen Perdagangan Tiongkok mengatakan Tiongkok akan melawan dengan biaya berapa pun dan mengambil tindakan pencegahan komprehensif jika Amerika Serikat melanjutkan praktik-praktik proteksionis sepihaknya.Langkah itu muncul setelah kedua belah pihak mengumumkan daftar produk-produk senilai USD50 miliar yang diimpor, yang akan dikenakan tarif lebih tinggi. Saham-saham AS ditutup melemah tajam di sesi sebelumnya, dengan Dow jatuh 2,34 persen, S&P 500 merosot 2,19 persen dan Nasdaq kehilangan 2,28 persen.(ABD)