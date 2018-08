USD Melonjak di Tengah Kekhawatiran Geopolitik

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) melonjak terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menggandakan tarif pada produk baja dan aluminium dari Turki yang masing-masing menjadi 50 persen dan 20 persen.Mengutip Xinhua, Sabtu, 11 Agustus 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik 0,89 persen menjadi 96,359 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1397 dari USD1,1541 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2760 dari USD1,2845 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia turun menjadi USD0,7289 dibandingkan dengan USD0,7384. Sedangkan USD membeli 110,61 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,02 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9948 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9930 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3133 dolar Kanada dari 1,3037 dolar Kanada.Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Turki usai penahanan seorang pendeta Amerika Serikat oleh Turki. Dalam cuitannya, Trump menyebut ikatan AS-Turki tidak bagus sekarang ini. Trump menambahkan mata uang Turki Lira sedang meluncur dengan cepat ke bawah terhadap USD yang sangat kuat.Lira Turki telah jatuh lebih dari 10 persen sejak pekan lalu ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada dua Menteri Turki. Jumat pagi, mata uang mencapai titik terendah sepanjang waktu yakni 6,30 terhadap USD. Meski demikian, Pemerintah Turki tetap berkeyakinan mata uang dan perekonomian tetap bergerak baik.Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen AS untuk Semua Konsumen Perkotaan meningkat 0,2 persen pada Juli berdasarkan penyesuaian musiman, setara dengan estimasi pasar, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Selama 12 bulan terakhir, semua item indeks naik 2,9 persen sebelum penyesuaian musiman.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 196,09 poin atau 0,77 persen menjadi 25.313,14. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 20,30 poin atau 0,71 persen menjadi 2,833.28. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 52,67 poin, atau 0,67 persen, menjadi 7.839,11.(ABD)