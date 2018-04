Harga Emas Dunia Kembali Berkilau

: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik 1,48 persen pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat. Penguatan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).Melansir Xinhua, Selasa, 3 April 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD19,6 atau 1,48 persen menjadi USD1.346,90 per ons.Adapun untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 40,4 sen atau 2,48 persen menjadi USD16,662 per ons, Platinum untuk Juli menguat USD3,9 atau 0,42 persen menjadi USD936,50 per ons.Investor kembali dari libur akhir pekan yang panjang untuk Paskah, untuk perkembangan baru di depan perang perdagangan, yang membantu meningkatkan permintaan untuk komoditas emas.Departemen Keuangan AS mengatakan Tiongkok telah menangguhkan konsesi tarif atas 128 item produk AS termasuk daging babi dan buah-buahan yang dimulai Senin.Tarif Bea Komisi Dewan Negara telah memutuskan untuk memberlakukan tarif 15 persen pada 120 item produk yang diimpor dari AS termasuk buah-buahan dan produk terkait, dan tarif 25 persen pada delapan item impor termasuk daging babi dan produk terkait dari negara, menurut pernyataan yang dipasang di situs web kementerian.Pernyataan tersebut mengatakan itu adalah tindakan balasan sebagai tanggapan atas langkah AS sebelumnya untuk menampar tarif impor baja dan aluminium.Meskipun keberatan terjadi di seluruh dunia, pemerintahan AS memutuskan untuk memberlakukan tarif 25 persen atas impor baja dan tarif 10 persen pada aluminium, dengan tarif impor dari negara-negara termasuk Tiongkok.(AHL)