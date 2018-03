USD Perkasa Usai Ketegangan Perang Dagang Berkurang

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai berkurang.Mengutip Antara, Rabu, 28 Maret 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2401 dari USD1,2456 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4154 dari USD1,4228 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh menjadi USD0,7687 dari USD0,7734.Sedangkan USD dibeli 105,52 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,25 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9471 franc Swiss dari 0,9448 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2876 dolar Kanada dari 1,2867 dolar Kanada.Ekspektasi pasar untuk perang dagang menurun setelah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada Sabtu, mendesak upaya-upaya bersama untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan Tiongkok-AS.Mnuchin mengatakan pada Minggu bahwa dia berharapa secara hati-hati kesepakatan dapat tercapai dengan Tiongkok, menurut Fox News. Kekhawatiran perang perdagangan tampaknya berkurang terlebih lagi setelah komentar Perdana Menteri China Li Keqiang."Tidak ada pemenang dalam perang dagang," kata Li, menyerukan sikap yang rasional dan sungguh-sungguh ketika menangani masalah ketidakseimbangan perdagangan Tiongkok-AS.Li mendesak komunitas internasional untuk bersama-sama melindungi sistem perdagangan multilateral dengan perdagangan bebas sebagai landasannya, serta menentang proteksionisme dan unilateralisme. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,39 persen menjadi 89,372 pada akhir perdagangan.(ABD)