Harga Minyak Dunia Merosot di Tengah Eskalasi Perang Dagang

: Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) merosot 0,04 persen pada perdagangan Kamis di tengah menguatnya dolar AS dan kekhawatiran terhadap ketegangan perdagangan AS-Tiongkok.Melansir Xinhua, Jumat, 24 Agustus 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun USD0,03 menjadi USD67,83 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun tipis lima sen AS menjadi USD74,73 per barel di London ICE Futures Exchange. Harga patokan global ini sempat mencapai USD75 selama sesi perdagangan hari sebelumnya, tingkat tertinggi sejak 31 Juli.Momentum pertumbuhan harga minyak mentah tampaknya kehilangan tenaga, meskipun ada kekhawatiran yang konsisten terhadap berkurangnya pasokan di dunia dan sengketa perdagangan.Mengutip Antara, sengketa perdagangan AS-Tiongkok semakin mendalam, dengan pengenaan tarif 25 persen atas barang-barang impor senilai USD16 miliar terhadap satu sama lainnya.Dua ekonomi terbesar dunia itu telah memberlakukan tarif gabungan sebesar USD100 miliar untuk produk impor sejak awal Juli, dan Washington mengadakan dengar pendapat tentang bea masuk yang diusulkan senilai USD200 miliar lagi atas barang impor dari Tiongkok.Perang dagang diperkirakan akan mencukur 0,3-0,5 persentase poin dari pertumbuhan PDB riil Tiongkok pada 2019, kata Moody's Investor Service, menambahkan akan memangkas 0,25 persentase poin dari proyeksi pertumbuhan PDB riil AS menjadi 2,3 persen pada 2019.Sengketa ini telah menyebabkan para analis memangkas perkiraan untuk konsumsi energi, meskipun beberapa pasar masih ketat. Persediaan minyak mentah komersial AS turun 5,8 juta barel pekan lalu, lebih dari tiga kali perkiraan.(AHL)