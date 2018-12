Fed Kembali Tegaskan Siap Naikkan Suku Bunga

Federal Reserve mengungkapkan hampir semua pembuat kebijakan the Fed memperkirakan adanya kenaikan suku bunga acuan lainnya yang kemungkinan segera dilakukan. Tentu kenaikan tersebut dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS), terutama inflasi dan data tenaga kerja.The Fed mengatakan hampir semua pembuat kebijakan sepakat pendekatan bertahap untuk normalisasi kebijakan tetap tepat dalam risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang baru saja dirilis, yang diselenggarakan dari 7-8 November."Hampir semua peserta menyatakan pandangan bahwa peningkatan lain dalam kisaran target untuk tingkat suku bunga kemungkinan dibenarkan segera terjadi, jika informasi yang masuk di pasar tenaga kerja dan inflasi sejalan dengan atau lebih kuat dari ekspektasi mereka saat ini," kata the Fed, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 1 Desember 2018.Berbicara tentang pos kebijakan moneter the Fed, beberapa pembuat kebijakan menyatakan ketidakpastian tentang waktu kenaikan suku bunga acuan di masa depan. Adapun beberapa pejabat the Fed mencatat tingkat suku bunga acuan saat ini mungkin mendekati tingkat netral."Dan peningkatan lebih lanjut dalam tingkat suku bunga acuan bisa sangat memperlambat ekspansi kegiatan ekonomi dan menekan tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi," kata risalah the Fed.Selain itu, para pembuat kebijakan juga membahas bagaimana seharusnya the Fed mengubah pernyataannya setelah FOMC. Banyak pejabat the Fed mengindikasikan hal itu langkah tepat pada beberapa pertemuan yang akan datang."Kondisi itu guna memulai transisi yang menempatkan penekanan lebih besar pada evaluasi data yang masuk dalam menilai prospek ekonomi dan kebijakan," kata risalah.(ABD)