Emas Dunia Kembali Berkilau

Harga emas dunia merayap lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan dibantu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) serta investor yang mencari perlindungan dari penurunan pasar keuangan akibat kekhawatiran pertumbuhan ekonomi.Mengutip CNBC, Jumat, 23 November 2018, harga emas naik sebanyak 0,1 persen menjadi USD1.227,20 per ons pada 1042 GMT, meskipun ada liburan Thanksgiving AS. Harga pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) telah mencapai puncaknya pada level USD1.230,07 per ons, level tertinggi sejak 7 November. Emas berjangka AS datar pada USD1.228,20.USD jatuh untuk hari kedua, sementara pasar saham Eropa turun ke zona merah karena kekhawatiran investor meningkat tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Ada harapan agar perbaikan bisa terus dilakukan sehingga bisa memberi katalis positif pertumbuhan ekonomi global di masa yang akan datang."Saham melemah dan cenderung mendukung pasar emas, mengingat ketidakpastian yang berlaku di pasar," kata Analis Saxo Bank Ole Hansen, seraya menambahkan bahwa USD yang lebih lemah juga menambahkan dukungan untuk emas menguat.Pasar berharap the Fed kembali menaikkan suku bunga acuan di Desember, tetapi kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global menimbulkan keraguan tentang jumlah kenaikan suku bunga tahun depan. Investor sekarang melihat ke depan untuk pertemuan yang akan datang antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di KTT G20 di Argentina."Emas terlihat sangat menarik dalam menghadapi risiko perang perdagangan yang membayangi dan kemungkinan pengaktifan kebijakan the Fed yang akan menghasilkan USD secara signifikan lebih lemah. Semua itu menunjukkan harga emas akan terus mencari tawaran," kata Kepala Perdagangan APAC Stephen Innes.Di antara logam mulia lainnya, perak naik sebanyak 0,2 persen menjadi USD14,51 per ons, melayang di dekat level tertinggi dua minggu yang dicapai pada sesi sebelumnya. Platinum naik sebanyak 0,2 persen menjadi USD842, sementara paladium turun 0,1 persen pada USD1.146,83.(ABD)