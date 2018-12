Harga Minyak Dunia Rontok

Harga minyak dunia memperpanjang kerugian pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sekali lagi mencoba untuk meredam upaya OPEC mengatasi jatuhnya harga minyak di tengah ekspektasi pasar pada pemotongan produksi lebih lanjut."Mudah-mudahan OPEC akan menjaga aliran minyak seperti apa adanya, tidak dibatasi. Dunia tidak ingin melihat, atau membutuhkan, harga minyak yang lebih tinggi," tegas Trump, dalam cuitannya, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 6 Desember 2018.West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD0,36 untuk menetap di USD52,89 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD0,52 menjadi ditutup pada USD61,56 per barel di London ICE Futures Exchange.Pernyataan Trump datang hanya satu hari sebelum pertemuan OPEC di Wina, menumpuk tekanan pada kartel yang dipimpin Saudi, Rusia dan negara-negara non-anggota lainnya atas potensi pembuatan kebijakan minyak global.Moskow telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan OPEC guna memangkas produksi minyak. Raksasa minyak Rusia Lukoil mengatakan siap untuk memangkas produksi jika pertemuan mendatang menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan harga, CEO perusahaan Vagit Alekperov mengatakan kepada wartawan, menurut kantor berita TASS.Namun, dia mengatakan, pengurangan semacam itu dapat dilakukan hanya secara bertahap, karena kondisi cuaca buruk di Siberia Barat. "Pengurangannya harus lancar, sama seperti tahun lalu," kata Alekperov.(ABD)