Dolar AS Tertekan Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok

: Indeks dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah menekan pasar.Melansir Xinhua, Sabtu, 7 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,39 persen di 90,106 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2285 dolar dari 1,2236 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,4085 dolar dari 1,4001 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun ke 0,7670 dolar dari 0,7682 dolar.Sementara itu dolar AS dibeli 106,87 yen Jepang, lebih rendah dari 107,44 yen Jepang dari sesi sebelumnya. AS Dolar jatuh ke 0,9587 franc Swiss dari 0,9635 franc Swiss, dan naik ke 1,2778 dolar Kanada dari 1,2761 dolar Kanada.Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menambah tarif sebesar USD100 miliar terhadap impor dari Tiongkok, ratcheting ketegangan perdagangan dan terjun pertumbuhan ekonomi dalam ketidakpastian."Tiongkok akan melawan 'terhadap biaya apapun' dan mengambil 'tindakan penanggulangan yang komprehensif' jika AS terus unilateral, ini merupakan praktik proteksionis," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok.Hal ini datang setelah kedua belah pihak awal pekan ini meluncurkan daftar produk impor senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.Di sisi lain laporan pekerjaan nonpertanian terpantau mengecewakan dengan minimnya sentimen dari investor. Total pekerjaan nonfarm payroll AS naik tipis sebesar 103 ribu di Maret, jauh di bawah konsensus pasar yang meningkat menjadi 193 ribu pekerjaan, lapor Departemen Tenaga Kerja AS. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen di Maret.Investor juga memperhatikan pidato terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang mengatakan bahwa bank sentral mungkin perlu terus menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi di bawah kendali.(AHL)