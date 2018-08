Pelemahan Dolar Angkat Kurs Negara Asia Pasifik

: Investor yang mengambil untung dari pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) telah membuat mata uang di sekitar kawasan negara Asia Pasifik (APAC) tercatat positif.Baht Thailand memimpin penguatan dengan naik lebih dari 0,6 persen. Sementara rupee India berhasil menguat kendati hanya di bawah 0,5 persen.Sedangkan USD-IDR sedikit jatuh karena rupee mencoba untuk mendapatkan kembali "ketenangan" setelah mata uang mencapai titik terendah sepanjang waktu selama perdagangan minggu lalu.Yuan Tiongkok, rupiah Indonesia, dan ringgit Malaysia juga berhasil menguat serta menahan pelemahan mereka terhadap dolar AS, di samping dolar Singapura dan won Korea juga mendapat manfaat dari melemahnya dolar AS."Investor di seluruh wilayah optimistis berharap hasil positif bagi pembukaan kembali pembicaraan perdagangan antara Tiongkok dan AS. Ini akan menginspirasi selera risiko yang sangat dibutuhkan kembali ke portofolio investor untuk memungkinkan mata uang pasar berkembang dengan kesempatan untuk pulih dari tekanan kurs untuk pasar negara berkembang," ujar Kepala Strategi Mata Uang Global & Riset Pasar di FXTM Jameel Ahmad, dalam hasil risetnya, Selasa, 21 Agustus 2018.Ada kemungkinan volatilitas pasar akan meningkat di akhir pekan ini karena para pedagang menunggu petunjuk baru dari notulen Federal Reserve terbaru pada Rabu. Tidak dapat disangkal bahwa kelemahan dolar AS mungkin hanya sementara. Prospeknya adalah bahwa reli dolar belum cukup kehabisan tenaga.Nilai tertinggi baru kemungkinan akan didukung oleh konsistensi Federal Reserve terhadap pengetatan moneter dan ketidakstabilan pasar global di tempat lain.Berita bahwa pejabat dari Beijing sedang menuju ke AS pada Rabu untuk memulai kembali perundingan perdagangan kemungkinan akan memberikan beberapa stabilitas ke pasar saham."Namun kita seharusnya tidak berharap terlalu banyak dari pembicaraan ini karena pertemuan mereka kemungkinan tidak akan diterjemahkan ke dalam keputusan segera. Ekspektasi bahwa otoritas Tiongkok ingin mempertahankan level tujuh psikologis dalam yuan untuk menghindari arus modal keluar dapat diterjemahkan ke dalam momentum positif untuk mata uang Tiongkok. Berita baru-baru ini bahwa cadangan devisa naik 0,2 persen menjadi USD3,1179 pada akhir Juli menunjukkan bahwa pihak berwenang di Tiongkok memiliki alat lebih dari cukup di tangan mereka untuk mengendalikan laju depresiasi mata uang," ujar Jameel Ahmad.(AHL)