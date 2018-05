Mnuchin Sebut Ada Percakapan yang Baik di Tiongkok

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steve Mnuchin mengatakan pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) bahwa delegasi perdagangan yang dipimpinnya di Tiongkok telah melakukan percakapan yang sangat baik. Dia membuat komentar kepada wartawan ketika ia meninggalkan hotelnya di Beijing untuk hari kedua dalam pembicaraan perdagangan.Kesepakatan terobosan secara mendasar mengubah kebijakan ekonomi Tiongkok dipandang sangat tidak mungkin dilakukan selama dua hari perundingan, meskipun paket tindakan jangka pendek Tiongkok dapat menunda keputusan Washington untuk mengenakan tarif pada ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar.Diskusi, yang dipimpin oleh Mnuchin dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He, diharapkan mencakup berbagai keluhan AS tentang praktik perdagangan Tiongkok dari tuduhan transfer teknologi paksa ke subsidi negara guna pengembangan teknologi."Senang berada di sini. Terima kasih," kata Mnuchin, ketika ditanya apakah dia mengharapkan kemajuan dalam pembahasan dengan Tiongkok, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 5 Mei 2018.Ketika Mnuchin tiba, Presiden AS Donald Trump melakukan cuitan yakni "Tim keuangan kami yang hebat berada di Tiongkok mencoba untuk menegosiasikan level lebih lanjut di bidang perdagangan. Saya berharap bisa bersama Presiden Xi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami akan selalu memiliki hubungan yang baik."Tidak jelas kapan Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya, meskipun keduanya kemungkinan akan menghadiri beberapa KTT multilateral yang sama tahun ini, termasuk dari G-20 dan APEC.Di Washington, Dewan Bisnis AS-Tiongkok, yang mewakili perusahaan Amerika yang melakukan bisnis di Tongkok, mengatakan senang kedua pemerintah berbicara dan mendesak terjadinya sebuah kesepakatan guna mengakhiri transfer teknologi paksa dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual Tiongkok."USCBC percaya bahwa tidak mungkin bahwa masalah akan sepenuhnya diselesaikan dalam pertemuan ini, tetapi kami berharap kedua belah pihak akan dapat menetapkan jalan untuk negosiasi lanjutan yang mengarah pada solusi dan menghindari tarif dan sanksi perdagangan karena bisa memperlambat lainnya," sebut kelompok tersebut.(ABD)