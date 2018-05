Inflasi AS Capai Target, Suku Bunga Fed Segera Naik?

: Inflasi Amerika Serikat (AS) Maret mencapai target dua persen yang diprediksikan Federal Reserve untuk pertama kalinya dalam satu tahun.Melansir Xinhua, Selasa, 1 Mei 2018, indeks harga untuk belanja konsumsi pribadi (PCE) di Maret naik dua persen dari tahun lalu, lapor Departemen Perdagangan AS pada Senin. Ini adalah kenaikan terbesar sejak Februari 2017 menyusul kenaikan 1,7 persen pada Februari tahun ini.Departemen Perdagangan AS menambahkan ini tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, indeks harga PCE inti naik 1,9 persen pada Maret, kenaikan terbesar sejak Februari 2017.Pejabat Fed secara luas memperkirakan inflasi akan naik tahun ini dan stabil di sekitar target jangka menengah bank sentral sebesar dua persen, berdasarkan pada prospek ekonomi yang optimistis.Selain data inflasi yang baik, konsumsi rumah tangga juga melaju di Maret. Pengeluaran konsumsi pribadi naik 0,4 persen dalam sebulan, dibandingkan dengan pertumbuhan nol pada Februari. Penghasilan pribadi meningkat 0,3 persen dalam sebulan, pertumbuhan yang sama di bulan sebelumnya.The Fed dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan kebijakan moneter minggu ini, di mana bank sentral secara luas diharapkan mempertahankan suku bunga tidak berubah.Peningkatan inflasi dan data konsumsi akan memicu debat pembuat kebijakan mengenai laju pengetatan moneter.Berdasarkan prospek ekonomi yang membaik, beberapa pejabat Fed sedang mempertimbangkan laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat, investor pasar mengharapkan bahwa bank sentral mungkin menaikkan suku bunga sebanyak empat kali tahun ini.(AHL)