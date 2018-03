Pengenaan Tarif Impor ke Tiongkok Buat Wall Street Jatuh

Saham-saham Amerika Serikat melemah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan masing-masing indeks utama Wall Street menderita penurunan persentase satu hari terbesar dalam enam minggu. Sejumlah sentimen biasanya memberikan pengaruh terhadap pergerakan bursa saham Wall Street.Mengutip Antara, Jumat, 23 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 723,45 poin, atau 2,93 persen, menjadi 23.958,86, Sedangkan S&P 500 kehilangan 68,23 poin, atau 2,52 persen menjadi 2.643,7 dan Nasdaq Composite turun 178,61 poin, atau 2,43 persen, ditutup pada 7.166,68.Adapun saham-saham di bursa New York itu jatuh setelah aksi Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas impor Tiongkok ke negara itu. Keputusan itu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan sejumlah indeks di Wall Street.Meskipun ada peringatan keras dari kelompok bisnis dan ahli perdagangan, Presiden AS Donald Trump pada Kamis waktu AS menandatangani memorandum untuk mengenakan tarif hingga USD60 miliar untuk impor dari Tiongkok. Itu dinilai sebagai langkah sepihak yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.Trump telah mengarahkan Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer, untuk menerbitkan daftar barang-barang Tiongkok yang diusulkan yang dapat dikenakan tarif dalam 15 hari, sementara Departemen Keuangan AS akan memiliki 60 hari untuk mengusulkan pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat.Produksi minyak mentah AS naik 26.000 barel per hari menjadi 10.407 juta barel per hari pekan lalu, menandai rekor mingguan baru, Administrasi Informasi Energi (EIA) melaporkan. Pedagang juga mencari-cari alasan untuk membukukan laba setelah keuntungan solid baru-baru ini.Harga minyak telah meningkat sekitar 10 persen dalam dua minggu terakhir, didorong oleh melemahnya dolar AS dan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi yang meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan minyak mentah Timur Tengah.(ABD)