Persediaan Minyak Mentah AS Turun 3,16 Juta Barel

American Petroleum Institute (API) pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) melaporkan penurunan sekitar 3,16 juta barel dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) untuk pekan yang berakhir 21 Juli. Kondisi ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.Mengutip Xinhua, Rabu, 25 Juli 2018, pada minggu sebelumnya, API melaporkan peningkatan hampir 0,63 juta barel dalam persediaan minyak mentah AS untuk pekan yang berakhir 13 Juli. Harga minyak menetap lebih tinggi pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) setelah naik sedikit di sesi sebelumnya.West Texas Intermediate untuk pengiriman September naik USD0,63 untuk menetap di USD68,52 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September bertambah USD0,38 menjadi USD73,44 per barel di London ICE Futures Exchange.Di luar negeri, berita bahwa Tiongkok berjanji mengoordinasikan alat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dipandang sebagai bullish untuk permintaan minyak, yang juga memberikan beberapa dukungan terhadap harga minyak.Dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian dalam iklim ekonomi global, para pembuat kebijakan Tiongkok pada Senin mengumumkan sekeranjang kebijakan pro-pertumbuhan dari pinjaman yang ditargetkan ke keringanan pajak untuk membawa tren ekonomi stabil saat ini ke paruh kedua tahun ini.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 197,65 poin atau 0,79 persen menjadi 25.241,94. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2,820.40. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 1,10 poin atau 0,01 persen menjadi 7.840,77.(ABD)