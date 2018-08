Kebijakan Tarif Trump Rugikan Pengusaha AS

: Para ekonom bisnis sangat khawatir perang perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membahayakan ekonomi AS sendiri. Demikian menurut survei yang dirilis Senin, 20 Agustus 2018.Survei dua kali setahun oleh National Association for Business Economics (NABE) juga menemukan responden terbagi soal pemotongan pajak Desember. Tetapi, sepakat Kongres harus berbuat lebih banyak untuk mengecilkan defisit anggaran.Wakil Presiden NABE Kevin Swift mengatakan lebih dari 90 persen dari 251 ekonom yang disurvei mengatakan tarif dan ancaman tarif memiliki dampak konsekuensial yang tidak menguntungkan."Panelis juga melihat adanya dampak konsekuensial yang tidak menguntungkan jika Amerika Serikat menarik diri dari NAFTA," kata Swift.Washington, Ottawa, dan Meksiko memulai pembicaraan setahun yang lalu untuk merevisi perjanjian perdagangan 24 tahun. Di sini Trump mengancam akan menggagalkan NAFTA jika para perunding gagal mencapai kesepakatan yang dapat diterima.Beberapa perusahaan di seluruh AS menyalahkan tarif, mengurangi margin laba dan kemungkinan kebangkrutan. Anggota parlemen di Partai Republik Trump sendiri marah pada konflik perdagangan melawan banyak negara dan memperingatkan kerusakan ekonomi jangka panjang.Namun, pejabat Gedung Putih mengatakan ekonomi Amerika lebih dari cukup kuat untuk bertahan dari konflik, yang mereka percaya pada akhirnya akan menghasilkan perdagangan yang lebih adil yang mengurangi defisit perdagangan AS.Sebagian besar dari mereka yang disurvei NABE menyetujui pengurangan pajak perusahaan pada Desember, tetapi sebagian kecil menyukai perubahan untuk individu. Ini yang dikecam Demokrat karena menguntungkan orang kaya.Lebih dari 80 persen percaya kebijakan fiskal saat ini akan memperluas defisit anggaran sebagai bagian dari PDB, dan Kongres yang disepakati harus bekerja untuk menguranginya.Menurut survei, 60 persen responden percaya kebijakan ekonomi harus berbuat lebih banyak untuk memerangi perubahan iklim. Selain itu, 74 persen mengatakan kebijakan ekonomi harus berbuat lebih banyak untuk memerangi ketimpangan pendapatan. ((AHL)