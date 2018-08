Trump Kritik The Fed, Harga Emas Melambung

: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terus meningkat karena dolar AS melemah atas kritik Presiden Donald Trump terhadap kebijakan moneter the Fed.Melansir Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD5,4 atau 0,45 persen menjadi USD1.200 per ons.Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 9,6 sen atau 0,65 persen menjadi USD14,766 per ons. Platinum untuk Oktober turun USD0,90 atau 0,11 persen menjadi USD793 per ons.Dalam wawancara baru-baru ini, Trump sekali lagi mengkritik Federal Reserve karena menaikkan suku bunga utama, yang dia bersikeras tidak akan membantu meningkatkan ekonomi.Pernyataannya tersebut mendorong indeks dolar AS, sebuah pengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, yang jatuh 0,68 persen menjadi 95,14.Ketika dolar melemah, emas berjangka biasanya naik karena emas, harga dolar, menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,67 persen menjadi 95,2550 pada pukul 3:00 siang.Federal Reserve AS hanya perlu menaikkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali sebelum berhenti untuk ditinjau, kata Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dalam sebuah esai pada hari Selasa.Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,1572 dolar dari 1,1467 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2902 dolar dari 1,2785 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7365 dolar dari 0,7327 dolar.Dolar AS membeli 110,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9852 franc Swiss dari 0,9920 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3044 dolar Kanada dari 1,3049 dolar Kanada.(AHL)