Defisit Anggaran AS Membengkak di Oktober 2018

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencatat defisit anggaran mencapai sebesar USD100,5 miliar pada Oktober 2018 yang merupakan bulan pertama tahun fiskal 2019, lapor Departemen Keuangan AS. Sejauh ini, AS terus berupaya menekan defisit agar tidak terus membengkak.Mengutip Xinhua, Sabtu, 17 November 2018, posisi defisit tersebut tumbuh 59 persen dibandingkan dengan posisi USD63 miliar yang tercatat pada Oktober 2017. Total pengeluaran naik 18,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu, sementara total pendapatan meningkat sebesar 7,3 persen.Tiga teratas pengeluaran pada Oktober 2018 adalah sebesar USD84 miliar untuk jaminan sosial, USD69 miliar untuk pertahanan, dan USD53 miliar untuk kesehatan. Laporan itu menunjukkan pembayaran bunga atas utang publik pada Oktober mencapai USD32 miliar, naik 30 persen tahun ke tahun, merupakan salah satu peningkatan terbesar dalam pengeluaran dari tahun lalu.Defisit anggaran diperkirakan mencapai USD1,085 triliun untuk tahun fiskal penuh, tertinggi sejak 2012, menurut data dari Departemen Keuangan. Perkiraan ini didasarkan pada FY 2019 Mid-Session Review yang dirilis pada Juli tahun ini, kata Departemen Keuangan AS.Defisit yang berkembang sebagian dihasilkan dari pemotongan pajak 10 tahun senilai USD1,5 triliun yang diluncurkan beberapa bulan sebelumnya, yang secara substansial mengurangi tarif pajak penghasilan perorangan dan korporasi. Rencana itu berulang kali dibela Trump, tetapi telah dikritik Demokrat, yang mengatakan itu menguntungkan orang kaya.Kantor Anggaran Kongres telah memperingatkan bahwa meningkatnya defisit anggaran akan meningkatkan utang publik AS secara tajam selama 30 tahun ke depan jika undang-undang saat ini umumnya tetap tidak berubah. Laporan sebelumnya dari Departemen Keuangan AS menunjukkan defisit mencapai USD779 miliar pada tahun fiskal 2018 yang berakhir 30 September.(ABD)