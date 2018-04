Eksportir Tiongkok Optimistis di Tengah Ketegangan Perdagangan

Eksportir Tiongkok di pameran perdagangan terbesar di negara itu umumnya optimis tentang prospek perdagangan. Lebih dari separuh perusahaan yang disurvei oleh Kamar Dagang Tiongkok untuk Impor dan Ekspor Mesin dan Produk Elektronik (CCCME) mengharapkan ekspor meningkat pada kuartal kedua, menurut jajak pendapat dari sekitar 600 perusahaan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 21 April 2018, rasio itu naik dari sekitar 43,5 persen tahun lalu. Untuk sepanjang di 2018, sebanyak 56,5 persen perusahaan mengharapkan ekspor naik. Perusahaan pada umumnya berhati-hati terhadap prospek ekspor ke Amerika Utara, karena ketidakpastian masih ada di Tiongkok-AS terkait hubungan dagang.Sekitar 47 persen dari perusahaan mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan. Ketua Produsen AC Chigo Li Xinghao mengatakan friksi perdagangan memiliki dampak terbatas pada bisnisnya karena Tiongkok memiliki keunggulan kompetitif di setiap bagian dari rantai pasokan."Tetapi efek jangka pendek, seperti kenaikan biaya, tidak dapat dihindari. Daripada memperdagangkan ketegangan, eksportir di pekan raya lebih khawatir tentang nilai tukar," katanya.Sebuah survei terpisah oleh China Chamber of Commerce of Metals, Minerals, dan Chemicals Importers and Exporters menunjukkan bahwa risiko nilai tukar menduduki daftar kekhawatiran eksportir, diikuti oleh naiknya harga bahan baku dan homogenitas produk.Wu Jun dari produsen mobil Zotye Domy mengatakan penguatan yuan terhadap dolar AS membuat perusahaan kurang kompetitif. Tingkat keseimbangan pusat yuan adalah sekitar 10 persen lebih tinggi terhadap dolar AS dibandingkan dengan tahun lalu."Perusahaan harus mengurangi biaya untuk mengimbangi efek saat berinvestasi besar-besaran dalam R&D untuk membuat produk lebih kompetitif," pungkasnya.(ABD)