Ketua Fed Yakin dengan Kekuatan Ekonomi AS

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan keyakinannya terhadap kekuatan ekonomi Amerika Serikat (AS). Dengan dasar itu, pelaku pasar harus terbiasa dengan gagasan bahwa bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan kapan saja dimulai pada 2019.Selama sesi tanya jawab di Dallas, Powell mengakui bahwa ekonomi global tidak tumbuh pada kecepatan yang sama seperti tahun lalu. Namun, secara keseluruhan terlihat bagus. Dia menilai ekonomi global tumbuh lebih lambat tetapi bukan perlambatan yang mengerikan."Saya sangat senang tentang keadaan ekonomi sekarang. Kebijakan kami adalah bagian dari alasan mengapa ekonomi kita berada di tempat yang bagus saat ini," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 17 November 2018.Keyakinan itu telah diterjemahkan ke dalam komitmen oleh kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal untuk terus meningkatkan suku bunga jangka pendek secara bertahap. Komite telah menyetujui tiga kenaikan seperempat poin tahun ini dan diperkirakan akan mencapai tingkat keempat pada Desember.Powell telah menghadapi beberapa kritik atas kebijakan the Fed. Presiden AS Donald Trump pun telah vokal dalam keyakinannya bahwa kebijakan suku bunga acuan bank sentral adalah ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi AS.Sementara itu, Powell telah menolak untuk ditarik ke dalam debat publik dengan Presiden, mempertahankan diri bahwa kebijakan the Fed adalah independen dan akan terus melakukan apa yang terbaik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga inflasi di bawah kendali serta memastikan stabilitas keuangan."Kami memiliki pekerjaan yang sangat penting yang telah diberikan Kongres kepada kami yakni melayani publik. Itu satu-satunya fokus kami. Kami tidak mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak kami kendalikan. Kami hanya mencoba melakukan pekerjaan kami, dan kami baik-baik saja," pungkasnya.(ABD)