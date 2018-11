Indeks Saham AS Bangkit dari Keterpurukan

Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi karena saham-saham teknologi utama berbalik naik dan memperkuat pasar secara keseluruhan dengan saham Cisco System melonjak hingga 5,5 persen.Mengutip Antara, Jumat, 16 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 208,77 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 25.289,27 poin. Indeks S&P 500 naik 28,62 poin atau 1,06 persen, menjadi ditutup di 2.730,20 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 122,64 poin atau 1,72 persen lebih tinggi, menjadi 7.259,03 poin.Saham Apple melonjak 2,47 persen menjadi ditutup pada USD191,41 setelah melemah sesi sebelumnya. Saham perusahaan mengalami kerugian curam awal pekan ini dan merosot ke wilayah bearish pada Rabu 14 November karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah tingkat tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Saham Cisco System meningkat 5,50 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Saham-saham teknologi utama AS menguat. Amazon membalikkan kerugian awal dan ditutup 1,28 persen lebih tinggi. Alphabet naik sekitar 2,00 persen dan Netflix naik lebih dari satu persen.Sektor teknologi meningkat sekitar 2,5 persen pada penutupan, memimpin kenaikan dalam 11 sektor utama S&P 500.Saham utilitas PG&E jatuh lebih dari 30 persen setelah aksi jual tajam di sesi sebelumnya. Perusahaan mengatakan bahwa asuransinya tidak akan menutupi kerugian jika ditemukan ia yang bertanggung jawab atas Camp Fire yang mengamuk di negara bagian California AS. Investigasi atas penyebab kebakaran masih berlangsung.Di bidang ekonomi, angka pendahuluan untuk klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, mencapai 216.000 dalam pekan yang berakhir 10 November, meningkat 2.000 dari minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja melaporkan. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan pasar.(ABD)