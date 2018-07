Permintaan Batu Bara Tiongkok Melonjak di Tengah Perang Dagang

Sektor komoditas telah terpukul akibat ketegangan perdagangan yang meningkat antara Washington dan Beijing, dan batu bara menghantam kecenderungan itu karena permintaan Tiongkok untuk bahan bakar fosil tetap tinggi. Tentu ada harapan agar perang dagang yang terjadi bisa segera ditekan sedemikian rupa.Benchmark harga batu bara termal Australia telah meningkat sebanyak 40 persen di tahun ini atau menembus USD120 per metrik ton untuk pertama kalinya sejak 2012, karena permintaan di Tiongkok terus melonjak. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok."Kami pikir lonjakan harga batu bara telah menjadi respons terhadap musim panas yang luar biasa panas di Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi yang solid pada semester pertama tahun ini," kata Kepala Ekonom Komoditas Capital Economics Caroline Bain, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018.Musim panas yang lebih panas dari biasanya mendorong permintaan Air Conditioning (AC). Gelombang panas juga mengeringkan penampungan air, memukul hasil produksi daya hidroelektrik. Tenaga hidro merupakan sumber utama energi terbarukan di Tiongkok.Pasokan batu bara mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir karena Tiongkok berupaya untuk membersihkan lingkungannya. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap permintaan impor batu bara yang lebih besar. Pemasok batu bara utama Tiongkok adalah Australia, tetapi AS juga mengekspor sumber bahan bakar ke ekonomi terbesar di Asia itu.Ekspor batu bara Amerika ke Tiongkok meningkat dua kali lipat dari 2016 hingga 2017, tetapi bahan bakar fosil ditetapkan dikenakan tarif 25 persen oleh Tiongkok. Kekuatan batu bara kontras dengan penurunan lebih dari delapan persen dalam industri baja dan pertanian di indeks S&P GSCI.Para pemerhati lingkungan berkampanye untuk mengakhiri penggunaan batu bara -umumnya lebih kotor daripada sumber bahan bakar lain seperti gas alam- tetapi permintaan yang tinggi untuk komoditi terus bertahan sejauh ini. Hal itu berlaku di Tiongkok di mana pemerintah bergegas untuk membersihkan polusi udara yang sensitif secara politik.(ABD)