Indeks Acuan Inggris Naik 0,10%

Indeks bursa saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London menguat sebanyak 0,10 persen atau 7,69 poin, menjadi 7.683,97 poin.Mengutip Antara, Jumat, 20 Juli 2018, Unilever, pemasok barang-barang konsumen yang memiliki masa penggunaan dan penjualan relatif cepat, melonjak 3,03 persen dan menjadi peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Kemudian, saham Imperial dan Coca-cola Hbc masing-masing meningkat 1,86 persen dan 1,85 persen.Sementara itu, Anglo American, perusahaan pertambangan multinasional, mengalami kerugian paling besar dari saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 4,08 persen. Disusul saham Melrose Industries yang jatuh 3,15 persen. Kemudian saham Ashtead Group, perusahaan penyewaan peralatan internasional, turun 2,99 persen.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,79 poin atau 0,53 persen menjadi berakhir di 25.064,50 poin. Indeks S&P 500 merosot 11,13 poin atau 0,40 persen menjadi ditutup di 2.804,49 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 29,15 poin atau 0,37 persen menjadi 7.825,30 poin.Saham IBM naik 3,27 persen setelah komponen Dow melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Laba per saham kuartal kedua perusahaan tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD3,08 dan pendapatannya mencapai USD20 miliar.American Express, komponen Dow lainnya, membukukan laba yang melampaui ekspektasi Wall Street. Tapi pendapatannya, yang mencapai USD10 miliar lebih rendah dari perkiraan. Saham perusahaan turun 2,73 persen menjadi ditutup pada USD100,17 per saham.Saham eBay jatuh lebih dari 10,12 persen setelah membukukan pendapatan yang meleset dari perkiraan. Di sisi ekonomi, klaim pengangguran mingguan AS turun ke level terendah sejak 1969. Dalam pekan yang berakhir 14 Juli, angka pendahuluan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman mencapai 207 ribu, turun 8.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya.(ABD)