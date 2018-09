Investor Menilik Eskalasi Ketegangan Dagang AS-Tiongkok

: Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed mencatat perdagangan bursa saham di Asia bervariasi pada Selasa ini di tengah tutupnya pasar saham Amerika Serikat (AS).Selain itu investor terus memperhitungkan eskalasi ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok lebih lanjut. Saat tarif umum untuk baja dan aluminium pertama kali diberlakukan pada Maret, pasar memandangnya sebagai perang dingin yang akan segera teratasi dengan beberapa kali negosiasi."Setelah enam bulan, ternyata masih belum ada pertanda bahwa perang dagang ini akan segera berakhir. Pasar kini memperkirakan bahwa AS akan memberlakukan tarif tambahan terhadap USD200 miliar impor Tiongkok dalam waktu dekat, bahkan bisa jadi pada Kamis saat konsultasi publik berakhir," ujar dia dalam hasil risetnya, Selasa, 4 September 2018.Menurutnya, hal ini bukan hanya akan merugikan bagi dua ekonomi terbesar dunia, namun juga sangat mengganggu rantai pasokan global, terutama untuk berbagai negara di pasar berkembang yang mata uangnya dapat semakin terperosok di beberapa pekan mendatang.Di sisi lain, trader FX berfokus pada peso Argentina dan lira Turki yang terjun bebas serta kehilangan sekitar separuh dari nilainya pada tahun ini. Walau demikian, perlu diperhatikan pula bahwa rupiah merosot ke level terendah sejak krisis keuangan Asia 1998.Kemudian rupee India dan Sri Lanka anjlok ke rekor level terendah, serta banyak mata uang pasar berkembang lainnya yang terus terpukul tahun ini dan memaksa bank sentral masing-masing negara untuk bertindak."Ketegangan dagang bukan satu-satunya faktor yang menekan nilai tukar mata uang pasar berkembang terhadap rupiah," lanjutnya.Hussein menambahkan, hal ini adalah akhir dari pelonggaran kuantitatif dan satu dekade suku bunga mendekati nol yang melanda pasar berkembang. Bahkan, situasi akan semakin memburuk apabila Federal Reserve tidak memperlambat laju pengetatan kebijakan moneternya.Mata uang yang lebih lemah akan membuat utang berdenominasi dolar lebih sulit dibayar, perusahaan terpaksa memangkas rencana ekspansi, konsumen memperlambat konsumsi, dan risiko gagal bayar semakin meningkat."Satu-satunya reaksi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan tindakan penghematan dan meningkatkan suku bunga, dan ini akan memperburuk perlambatan ekonomi," paparnya.Selain itu tingginya harga minyak juga memperbesar masalah di pasar berkembang. Harga minyak Brent mendekati USD80 per barel sehingga konsumsi diperkirakan akan sangat terpengaruh dalam beberapa bulan mendatang, jadi permintaan global akan mulai sangat melambat."Karena itu, harga minyak saat ini sepertinya tidak dapat dipertahankan bahkan jika ekspor Iran turun 1 juta barel pada November. Saya rasa demi kepentingan semua orang sebaiknya harga minyak kembali ke rentang USD60-USD70 guna mencegah penyebaran krisis di pasar berkembang," pungkasnya.(AHL)