Analis Pangkas Proyeksi Harga Emas Dunia

Bank-bank dan broker-broker telah memangkas proyeksi rata-rata harga emas mereka untuk tahun ini dan tahun berikutnya menyusul kerugian besar di kuartal kedua. Akan tetapi memperkirakan logam mulia akan bangkit kembali ke USD1.300 per ons, jajak pendapat menunjukkan.Mengutip Antara, Selasa, 24 Juli 2018, sebuah jajak pendapat dari 35 analis dan pedagang yang dilakukan bulan ini memperkirakan rata-rata harga emas USD1.301 per ons pada 2018 dan USD1.325 per ons pada 2019, dari prediksi masing-masing USD1.334 dan USD1.352 dalam jajak pendapat serupa tiga bulan lalu.Revisi terjadi setelah emas jatuh dari USD1.365,23 pada April menjadi sekitar USD1.220, di bawah tekanan dari penguatan USD, ekspektasi suku bunga AS yang lebih tinggi, penurunan besar dalam emas yang dipegang oleh dana-dana yang diperdagangkan di bursa dan aksi jual oleh investor spekulatif.USD yang lebih kuat membuat emas lebih mahal untuk pembeli dengan mata uang lainnya, sementara suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan peluang kerugian memegang logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil. Para responden jajak pendapat mengatakan penjualan itu berlebihan."Kenaikan jangka menengah ke jangka panjang akan terwujud setelah pertumbuhan dan kekhawatiran inflasi merambat ke pasar-pasar keuangan, sehingga menghidupkan kembali permintaan safe haven. Emas akan membuat posisi terbawah selama beberapa bulan mendatang," kata Analis Carsten Menke Julius Baer.Emas secara tradisional digunakan sebagai investasi yang aman selama ketidakpastian politik dan ekonomi, tetapi ancaman perang perdagangan global dan perputaran di pasar saham dunia sejauh ini gagal mengangkat harga. Harga rendah juga mulai memicu pembelian fisik di India dan Tiongkok, konsumen emas terbesar, membantu mendukung harga emas.Perak, digunakan dalam elektronik serta untuk investasi, telah menukik dari USD17,32 pada pertengahan Juni menjadi sekitar USD15,30 per ons, terperangkap dalam aksi jual yang lebih luas dari logam industri, yang didorong oleh kekhawatiran bahwa meningkatnya hambatan perdagangan akan merusak pertumbuhan ekonomi global."Kami memperkirakan potensi kenaikan dari perak lebih besar daripada emas karena perak akan diuntungkan oleh permintaan industri yang stabil, mewakili dasar yang penting untuk harga pasar," kata Daniela Corsini dari Intesa Sanpaolo.(ABD)