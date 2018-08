Emas Jatuh Usai Investor Beralih ke USD

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun tajam lebih dari USD20 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat meningkat lebih lanjut di tengah gejolak keuangan yang dipicu kejatuhan lira Turki.Mengutip Antara, Selasa, 14 Agustus 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD20,10 atau 1,65 persen menjadi ditutup di USD1.198,90 per ons, pertama kalinya menetap di bawah level USD1.200 sejak 30 Januari 2017.Nilai mata uang lira Turki telah kehilangan sekitar 30 persen terhadap USD sejak Kamis 9 Agustus lalu, di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik dan perdagangan antara dua sekutu tradisional, Turki dan Amerika Serikat.Penurunan tajam dan tiba-tiba mata uang lira Turki telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar Eropa dan dunia lainnya, yang mendorong para investor berduyun-duyun beralih ke USD dengan harapan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.Namun demikian, logam mulia emas kali ini gagal untuk bertindak sebagai aset safe haven. Indeks USD yang merupakan ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang asing utama lainnya telah naik sebanyak 0,04 persen menjadi 96,26 pada pukul 16.41 GMT.Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 31,3 sen AS atau 2,05 persen menjadi ditutup pada USD14,982 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD30,10 atau 3,63 persen menjadi menetap di USD799,50 per ons.(ABD)