Penurunan Ekspor Malaysia Secara Global Tekan Harga CPO

: Ekspor Malaysia pada 20 hari pertama Agustus turun antara 9,60-15,60 persen dibandingkan periode yang sama bulan lalu, menurut tiga surveyor kargo utama, ITS, AmSpec dan SGS.Hal ini meskipun melihat ekspor CPO ke India melonjak tiga kali lipat menjadi 82.800 ton, menurut data yang diterbitkan oleh SGS, membantu mengangkat keseluruhan volume ekspor ke India ke level tertinggi empat bulan sebesar 113.700 ton.Ekspor semua produk sawit lainnya turun, sementara pengiriman CPKO tidak berubah pada 22.500 ton, setelah Tiongkok dan Uni Eropa (UE) muncul sebagai pembeli dalam lima hari terakhir."Ekspor ke UE saat ini di 8.000 ton, dan diperkirakan akan meningkat dengan 10 ribu ton lagi untuk mencapai volume bulan penuh 18 ribu ton, membuat ekspor CPKO sebulan penuh untuk naik di atas 30 persen," tutur analis Monex Investindo Futures dalam hasil risetnya, Kamis, 23 Agustus 2018.Sementara ekspor ke semua tujuan turun selama periode yang sama, kecuali India naik 40,63 persen, dan ke UE plus Rusia dan Asia Oceania masing-masing 5,90 persen dan 5,10 persen, menurut data AmSpec.Pengiriman ke benua Afrika (-47,06 persen) dan Timur Tengah (-72,44 persen) turun tajam setelah melihat lonjakan tajam pada bulan sebelumnya. Ekspor ke Tiongkok turun 17 persen menjadi hanya 49.120, terendah dalam enam bulan.Tiongkok saat ini menghadapi stok minyak sawit yang curam dan ketidakpastian prospek perdagangan menyusul tarif impor dari US dan tarif pembalasan dari Tiongkok. Data selanjutnya adalah 1-25 Agustus yakni 2.220 ringgit Malaysia (support 1), 2.210 ringgit Malaysia (support 2),dan 2.200 ringgit Malaysia (support 3).Sementara potensi penguatan lanjutan perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran 2.245 ringgit Malaysia (resistance 3), 2.265 ringgit Malaysia (resistance 2), dan 2.275 ringgit Malaysia (resistance 1).(AHL)