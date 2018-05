Emas Ditutup Melemah 0,9%

Emas di tutup melemah 0,9 persen pada perdagangan Selasa di level USD1.309,97 karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) jelang pengumuman kebijakan moneter oleh the Fed. Sedangkan harga saat penulisan berada di posisi USD1.305,44.Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures , Rabu, 2 Mei 2018, sentimen kenaikan suku bunga pada pertemuan the Fed masih berpotensi menekan harga emas di sesi Asia menguji level support di USD1.295. Rentang perdagangan potensial yakni USD1.295-USD1.312.Harga minyak mentah berakhir melemah 1,6 persen di level USD67,50 pada Selasa, dan para pedagang menanti kepastian sanksi yang akan diberikan AS ke Iran yang dapat memengaruhi suplai minyak. Harga saat penulisan: USD67,43.Penguatan USD dan kekhawatiran Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran berpotensi menekan harga minyak di sesi Asia menguji support USD66,65. Sedangkan rentang perdagangan yakni USD66,65-USD68,10.Meredupnya prospek perubahan sikap moneter European Central Bank (ECB) membuat EURUSD di tutup melemah 0,7 persen di level 1,1993 pada perdagangan selasa. Rangkaian data ekonomi zona Euro yang buruk dan keraguan pada ECB menormalkan kebijakan moneter berpotensi menekan EURUSD di sesi Asia menguji support 1,1935.Di picu rilis data aktivitas manufaktur Inggris yang menunjukkan pelambatan, GBPUSD di tutup turun 1,1 persen di level 1,3615 pada perdagangan Selasa. Buruknya data domestik Inggris dan sentimen kenaikan suku bunga AS berpotensi menekan GBPUSD melanjutkan penurunan di sesi Asia menguji support 1,3490. Rentang perdagangan 1,3490-1,3725.(ABD)