Harga Minyak Perkasa Dipicu Penurunan Stok AS

Minyak berjangka melonjak hampir tiga persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena dipicu penurunan persediaan minyak mentah AS dan setelah sumber-sumber mengisyaratkan eksportir utama Arab Saudi ingin melihat harga minyak mentah lebih dekat ke USD100 per barel.Mengutip Antara, Kamis, 19 April 2018, Arab Saudi akan senang jika minyak mentah naik menjadi USD80 atau bahkan USD100 per barel, tiga sumber industri mengatakan. Itu merupakan tanda Riyadh tidak akan mencari perubahan pada kesepakatan pemotongan pasokan OPEC dan produsen minyak utama lainnya.Patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD1,90 atau 2,7 persen menjadi ditutup pada USD73,48 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Mei, naik USD1,95 atau 2,9 persen, menjadi menetap di USD68,47 per barel di New York Mercantile Exchange, tertinggi sejak akhir 2014.Harga-harga didukung oleh penurunan stok minyak AS pekan lalu, dengan bensin dan distilasi turun lebih besar dari yang diperkirakan akibat permintaan yang lebih kuat, menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA). Sementara persediaan minyak mentah AS turun 1,1 juta barel sebagai akibat dari penurunan 1,3 juta barel per hari dalam impor minyak mentah neto."Ini mungkin merupakan salah satu laporan paling bullish dalam beberapa waktu terakhir, dengan penurunan persediaan di semua jenis secara keseluruhan," kata Mitra di Again Capital Management John Kilduff, di New York.Pasar juga menemukan dukungan dari harapan bahwa pemotongan produksi Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan dipertahankan. OPEC dan 10 produsen saingnya telah mengekang produksi 1,8 juta barel per hari sejak Januari 2017 dan berjanji untuk melakukannya hingga akhir tahun ini.Komite tingkat menteri OPEC yang bertugas memantau kesepakatan pasokan dengan negara-negara non-OPEC, yang dipimpin oleh Rusia, akan bertemu di Kota Jeddah pada Jumat 21 April. Pertemuan ini nantinya membahas mengenai produksi minyak dunia."Meskipun harga minyak lebih dari USD70 per barel dan fakta bahwa kelebihan pasokan telah dihapus, penghapusan bertahap dari pemotongan produksi tidak akan menjadi agenda," kata Analis Minyak Commerzbank Carsten Fritsch.(ABD)