Gedung Putih Prediksi PDB AS Tumbuh Tinggi

Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow meramalkan rilis Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) di kuartal II-2018 akan berada di tren meningkat. Keyakinan itu sejalan dengan membaiknya indikator perekonomian AS, meski tidak ditampik masih ada beberapa risiko yang patut diwaspadai."Anda akan mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Angka pertumbuhan ekonomi yang Besar," tegas Kudlow, dalam sebuah wawancara, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018.Namun sayangnya, dia tidak mau berspekluasi tentang angka pasti pertumbuhan PDB AS tersebut. Dirinya pun tidak setuju dengan saran bahwa angka pertumbuhan PDB AS berada di kisaran empat sampai dengan 4,5 persen. Perlu informasi yang jelas dan akurat sehingga Kudlow tidak mau banyak merinci."Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju dengan itu (pertumbuhan ekonomi di kisaran 4-4,5 persen), tetapi saya tidak memiliki pengetahuan dan tidak ada informasi," kata Kudlow.Para ekonom memperkirakan PDB untuk periode tiga bulan datang di 4,1 persen untuk pembacaan pertama, menurut survei. Jika hal dimaksud terjadi, itu akan menjadi pembacaan kuartal tunggal terbaik sejak kuartal ketiga 2014, ketika pertumbuhan mencatat untung 5,2 persen, titik tertinggi selama masa kepresidenan Barack Obama.Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Pimpinan Uni Eropa Jean Claude Juncker mengumumkan bahwa keduanya telah menyepakati serangkaian langkah untuk meredakan perang dagang yang terjadi antara dua daratan."Kami membuat kesepakatan hari ini. Kami mengidentifikasikan sejumlah area untuk bekerja sama," kata Juncker, usai pembicaraan dengan Trump, di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat.Dengan mendeklarasikan fase hubungan baru, Trump mengatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa setuju untuk bekerja bersama menuju tarif nol persen pada barang industri bukan otomotif. Sementara Uni Eropa akan mengimpor banyak gas alam dan kedelai ke Amerika Serikat.(ABD)