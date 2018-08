Wall Street Berakhir Bervariasi Usai Suku Bunga AS Tetap

Bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi tersebut terjadi karena investor mencerna pengumuman terbaru dari Federal Reserve yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan, termasuk di tengah banyaknya rilis data ekonomi.Mengutip Xinhua, Kamis, 2 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun sebanyak 81,37 poin atau 0,32 persen menjadi 25.333,82. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,93 poin atau 0,10 persen menjadi 2,813.36. Indeks Nasdaq Composite meningkat 35,50 poin atau 0,46 persen menjadi 7.707,29.Indeks Dow menurun dengan Caterpillar dan 3M di antara pemain terburuk. Saham Caterpillar dan 3M masing-masing turun 3,66 persen dan 2,48 persen. Sebagian besar dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah. Apple melonjak 5,89 persen pada laba kuartalan yang kuat dan akhirnya mendukung Nasdaq untuk menghijau.Wall Street sangat memperhatikan keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve. The Fed mempertahankan suku bunga utama atau mempertahankan kisaran target suku bunga acuannya di 1,75 persen hingga dua persen, bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.Di sisi ekonomi, aktivitas manufaktur AS tumbuh lebih lambat pada Juli, menurut survei yang dirilis oleh Institute for Supply Management pada hari Rabu. Indeks manufaktur terdaftar 58,1 persen pada Juli, turun dari pembacaan Juni 60,2 persen, kehilangan konsensus pasar, kata survei.Pasar tidak begitu beraksi terhadap keputusan the Fed karena sesuai harapan di mana bank sentral akan mendorong kebijakan suku bunganya, dengan USD sedikit lebih kuat terhadap sekeranjang mata uang dan imbal hasil obligasi AS sedikit berubah.Ketua Fed Jerome Powell baru-baru ini mengatakan ekonomi berada di tempat yang benar-benar baik dan berjanji untuk melanjutkan kenaikan bertahap dalam biaya pinjaman untuk mempertahankan ekspansi ekonomi AS terpanjang kedua dalam catatan.(ABD)