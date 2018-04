Korea Selatan Belum 'Membalas' Tarif Impor AS

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatakan Korea Selatan akan menangguhkan konsesi tarif atas barang-barang tertentu dari Amerika Serikat. Korsel belum mengambil sikap atas tarif yang dikenakan oleh Washington pada sel surya dan mesin cuci yang nilainya mencapai USD1,4 miliar dalam perdagangan tahunan Korsel."Korea Selatan memberi tahu Dewan Perdagangan Barang-barang bahwa mereka telah memutuskan untuk menangguhkan konsesi yang secara substansial setara dan kewajiban lain di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 untuk perdagangan Amerika Serikat," kata sebuah pernyataan WTO dikutip dari Xinhua, Minggu, 8 April 2018.Langkah-langkah tersebut sebagai tanggapan terhadap langkah-langkah perlindungan AS terhadap sel-sel surya impor dan mesin cuci perumahan, menurut dokumen resmi WTO yang diajukan di Jenewa oleh Korea Selatan. Pemerintah AS memutuskan pada Januari untuk mengenakan tarif hingga 50 persen untuk mesin cuci yang diimpor selama tiga tahun ke depan, dan hingga 30 persen pada sel surya serta modul untuk empat tahun ke depan.Dalam dokumennya, Korea Selatan mengatakan langkah-langkah AS mempengaruhi hampir USD304 juta dalam produk mesin cuci di mana Washington mengumpulkan USD152 juta dalam tugas pada 2017, dan USD1,1 miliar impor panel surya yang dikenakan bea masuk kepada Amerika sebesar USD330 juta pada 2017."Penundaan konsesi dan kewajiban lainnya akan terus berlaku sampai langkah pengamanan Amerika Serikat dicabut," demikian disampaikan pihak Korea Selatan.Secara terpisah, Korea Selatan pada 21 Februari mengeluarkan keluhan di WTO mengenai penggunaan bea masuk anti-dumping serta kebijakan anti-dumping AS yang berkaitan dengan produk baja dan transformator.(SAW)